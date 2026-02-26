Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ежемесячно в ВСУ прибывают минимум 600 иностранных наёмников

Около 600 иностранных наёмников вступают в украинские войска каждый месяц.

Около 600 иностранных наёмников вступают в украинские войска каждый месяц.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на публикацию рекрутинговых центров иностранных боевиков.

«Ежемесячно около 600 новых добровольцев подписывают контракты и вступают в ряды ВСУ», — говорится в публикации.

Ранее RT сообщал, что суд заочно приговорил к 6,5 года колонии наёмника из Канады.

Также суд ДНР заочно приговорил гражданина Израиля и Великобритании Арье Бен-Йегуду к 14 годам колонии за наёмничество.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше