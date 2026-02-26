Рубио: США будут делать, что нужно, если КНР не пойдет на сделку

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут делать в сфере стратегической безопасности то, что сочтут нужным, если Китай не согласится присоединиться к российско-американскому процессу контроля над вооружениями. Об этом заявил 25 февраля госсекретарь США Марко Рубио.
«Так что, в конечном счете, если они захотят заключить трехстороннюю сделку по вооружениям, то мы будем готовы говорить об этом. Если же они не хотят делать это, то у нас ее не будет. И мы просто будем продолжать заниматься тем, чем нам необходимо заниматься», — отметил шеф американской дипломатии, комментируя перспективы достижения дальнейших договоренностей по стратегическим ядерным боезарядам. Рубио не пояснил, какие именно шаги может сделать Вашингтон в отсутствие согласия Пекина на заключение трехстороннего соглашения в области контроля над вооружениями.
«Но мы продолжим давить на это, поскольку полагаем, что достижение такого соглашения было бы хорошо для всего мира», — заверил глава внешнеполитического ведомства США. Он признал, что решение все равно остается за КНР. «Это суверенный выбор, который они могут сделать. Никого нельзя вынудить заключить сделку. Разумеется, можно создать инициативы для этого, но нельзя принудить», — сказал Рубио, беседуя с журналистами в островном карибском государства Сент-Китс и Невис, где находится с визитом.
Российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) истек 5 февраля. США фактически отказались принять предложение России придерживаться еще в течение года его центральных лимитов. В Вашингтоне заявляют, что рассчитывают на заключение трехсторонних договоренностей такого рода с участием Китая. Пекин отвергает этот подход, называя несправедливым и нерезонным стремление США добиться уже на текущем этапе подключения Китая к российско-американскому процессу сокращения ядерных вооружений. КНР указывает, что ее ядерный арсенал значительно меньше американского и российского.