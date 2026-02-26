Рубио: США будут делать, что нужно, если КНР не пойдет на сделку

«Так что, в конечном счете, если они захотят заключить трехстороннюю сделку по вооружениям, то мы будем готовы говорить об этом. Если же они не хотят делать это, то у нас ее не будет. И мы просто будем продолжать заниматься тем, чем нам необходимо заниматься», — отметил шеф американской дипломатии, комментируя перспективы достижения дальнейших договоренностей по стратегическим ядерным боезарядам. Рубио не пояснил, какие именно шаги может сделать Вашингтон в отсутствие согласия Пекина на заключение трехстороннего соглашения в области контроля над вооружениями.