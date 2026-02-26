Пентагон запросил у подрядчиков оценку зависимости от ИИ Claude, пишут СМИ

Ранее портал сообщал, что шеф Пентагона Пит Хегсет близок к разрыву контрактов с Anthropic и признанию ее риском для цепочек поставок из-за того, что компания запрещает использование своей модели ИИ Claude для насилия. При этом отмечалось, что компания готова смягчить ограничения, но требует гарантий, что их ИИ не будет применяться для массовой слежки за американцами или для разработки автономного оружия.