Рубио: у терпения Трампа в вопросе урегулирования на Украине есть пределы

Руководитель Госдепартамента отметил, что не станет делать прогнозы о том, когда кончится терпение президента или в какой момент он откажется от участия в переговорах. Рубио подчеркнул, что Соединённые Штаты не намерены прекращать диалог, полагая, что урегулирования украинского конфликта можно достигнуть исключительно путём дипломатии.