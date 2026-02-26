Рубио: у терпения Трампа в вопросе урегулирования на Украине есть пределы

Терпение американского лидера Дональда Трампа в вопросе темпов урегулирования украинского конфликта имеет пределы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю», — сказал журналистам глава ведомства.
Руководитель Госдепартамента отметил, что не станет делать прогнозы о том, когда кончится терпение президента или в какой момент он откажется от участия в переговорах. Рубио подчеркнул, что Соединённые Штаты не намерены прекращать диалог, полагая, что урегулирования украинского конфликта можно достигнуть исключительно путём дипломатии.
Напомним, 24 февраля Дональд Трамп заявил, что США «усердно» работают над завершением боевых действий на Украине. Ранее специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф рассказал, что очередной раунд трёхсторонних переговоров по украинскому конфликту может состояться в течение трёх ближайших недель.
Телеканал CNN проинформировал, что Дональд Трамп хочет устроить большую церемонию с одновременным подписанием всех документов по урегулированию на Украине. Речь идет об отдельных соглашениях Украины с США и Европой о гарантиях безопасности, а также Киева с Россией.