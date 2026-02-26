Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина превратила конфликт в бизнес-модель, заявил глава МИД Венгрии

Сийярто: Украина превратила конфликт в бизнес-модель по освоению западной помощи.

Источник: © РИА Новости

БУДАПЕШТ, 26 фев — РИА Новости. Украина превратила конфликт в бизнес-модель по освоению западной помощи, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«На Украине война стала бизнес-моделью. Ситуация такова, что они получают от Евросоюза больше денег, чем может произвести украинская экономика», — сказал Сийярто, выступая в парламенте Венгрии.

Министр призвал национальное собрание поддержать проект резолюции о неучастии Венгрии в конфликте на Украине.

«Лидер наиболее провоенной группы в Европарламенте — “Европейской народной партии” — Манфред Вебер уже предусмотрел отправку солдат на Украину под флагом Евросоюза. И мы могли слышать заявление канцлера Германии (Фридриха Мерца) о немецких самолетах и ​​французских ядерных ракетах», — отметил Сийярто.

Министр также добавил, что Украина получила больше поддержки от Европейского союза за последние четыре года, чем Венгрия за 22 года с момента вступления в ЕС в 2004 году.

Французский президент Эммануэль Макрон в обращении к согражданам 5 марта 2025 отметил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с чем призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Мерц 13 февраля этого года сообщил о начале обсуждений с Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на украинской территории, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше