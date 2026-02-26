Украина превратила конфликт в бизнес-модель, заявил глава МИД Венгрии

Французский президент Эммануэль Макрон в обращении к согражданам 5 марта 2025 отметил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с чем призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Мерц 13 февраля этого года сообщил о начале обсуждений с Макроном по вопросу ядерного сдерживания в Европе.