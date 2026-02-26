Эксперт Кузякин: Starlink продает данные о пользователях спецслужбам США

Кузякин подчеркнул, что распространение чувствительной информации среди неограниченного круга лиц за границей неприемлемо. «Необходимо признать, что интернет на поле боя сегодня такая же необходимая вещь, как тактическая медицина, питание личного состава, гигиена или материально-техническое обеспечение. Мы ведем полномасштабную войну будущего, и наши шаги должны быть адекватны времени. Интернет на поле боя — это уже данность. На сегодняшний день есть масса технологий, которые способны в кратчайшее время обеспечить собственной широкополосной связью фронт и прилегающие территории», — отметил специалист.