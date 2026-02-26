Эксперт Кузякин: Starlink продает данные о пользователях спецслужбам США

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Компания Starlink продает данные о терминалах пользователей и их активности спецслужбам США. Об этом ТАСС заявил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР), эксперт в области беспилотной авиации Дмитрий Кузякин.
«Терминалы Starlink можно взламывать программно и аппаратно, заставляя их работать по подставным аккаунтам на территории России и ЛБС с различными целями. Компания Starlink знает, какие терминалы взломаны, и осуществляет отдельный сбор всей доступной информации по их работе, включая трафик, адреса в сети, сеансы связи и реальную геолокацию. Собранные данные компания продает как спецслужбам США, так и аффилированным с ними организациям. Информация, полученная в отношении использованных терминалов ВС РФ, хранится вечно и будет перепродана несколько раз», — сказал эксперт.
Кузякин подчеркнул, что распространение чувствительной информации среди неограниченного круга лиц за границей неприемлемо. «Необходимо признать, что интернет на поле боя сегодня такая же необходимая вещь, как тактическая медицина, питание личного состава, гигиена или материально-техническое обеспечение. Мы ведем полномасштабную войну будущего, и наши шаги должны быть адекватны времени. Интернет на поле боя — это уже данность. На сегодняшний день есть масса технологий, которые способны в кратчайшее время обеспечить собственной широкополосной связью фронт и прилегающие территории», — отметил специалист.
17 февраля замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что отключение терминалов Starlink не повлияло на систему управления российскими войсками в зоне СВО.