Рубио: США нацелены только на трёхсторонние ядерные соглашения с РФ и КНР

«Президент [Дональд Трамп] твёрдо считает, что для того, чтобы любое ядерное соглашение в XXI веке было легитимным, оно должно охватывать три страны — США, Китай и Россию», — сказал Рубио во время беседы с журналистами в Сент-Китс и Невис.
По словам Рубио, позиция Китая о том, что страна отстаёт от России и США в ядерном потенциале, не имеет значения. У Пекина есть возможности для сокращения разрыва, и он активно к этому стремится.
Рубио добавил, что Вашингтон будет изучать готовность китайских властей к участию в трёхсторонних переговорах. При отказе Пекина следовать такой модели соглашение не состоится. Американская сторона не может заставить Китай участвовать в переговорах.
Ранее делегации России и США провели в Женеве встречу по обсуждению новой версии договора о ядерном сдерживании. После этого американская сторона планировала начать аналогичные переговоры с представителями Китая.
