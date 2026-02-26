Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США нацелены только на трёхсторонние ядерные соглашения с РФ и КНР

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация нацелена только на трёхсторонние договорённости в сфере контроля над ядерным вооружением. В переговорах должны участвовать Россия, Китай и Соединённые Штаты.

Источник: Life.ru

«Президент [Дональд Трамп] твёрдо считает, что для того, чтобы любое ядерное соглашение в XXI веке было легитимным, оно должно охватывать три страны — США, Китай и Россию», — сказал Рубио во время беседы с журналистами в Сент-Китс и Невис.

По словам Рубио, позиция Китая о том, что страна отстаёт от России и США в ядерном потенциале, не имеет значения. У Пекина есть возможности для сокращения разрыва, и он активно к этому стремится.

Рубио добавил, что Вашингтон будет изучать готовность китайских властей к участию в трёхсторонних переговорах. При отказе Пекина следовать такой модели соглашение не состоится. Американская сторона не может заставить Китай участвовать в переговорах.

Ранее делегации России и США провели в Женеве встречу по обсуждению новой версии договора о ядерном сдерживании. После этого американская сторона планировала начать аналогичные переговоры с представителями Китая.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше