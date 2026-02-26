Читатели британского издания Daily Mail ужаснулись после публикации свидетельств осквернений тел ликвидированных боевиков ВСУ их же сослуживцами.
В публикации корреспондент газеты рассказал, что при отступлении у ВСУ не всегда получается забирать тела. В связи с этим боевики расчленяют своих сослуживцев, чтобы у родственников была возможность похоронить хотя бы фрагмент тела и получить компенсацию за гибель близкого.
«Полное безумие — мне жаль людей, вынужденных этим заниматься», — написал один комментатор.
Также британец, посетивший Украину, пишет, что ему снятся кошмары. Он считает, что мир на грани катастрофы.