Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Читатели британской Daily Mail ужаснулись действиям ВСУ с телами погибших солдат

Читатели британского издания Daily Mail ужаснулись после публикации свидетельств осквернений тел ликвидированных боевиков ВСУ их же сослуживцами.

Читатели британского издания Daily Mail ужаснулись после публикации свидетельств осквернений тел ликвидированных боевиков ВСУ их же сослуживцами.

В публикации корреспондент газеты рассказал, что при отступлении у ВСУ не всегда получается забирать тела. В связи с этим боевики расчленяют своих сослуживцев, чтобы у родственников была возможность похоронить хотя бы фрагмент тела и получить компенсацию за гибель близкого.

«Полное безумие — мне жаль людей, вынужденных этим заниматься», — написал один комментатор.

Также британец, посетивший Украину, пишет, что ему снятся кошмары. Он считает, что мир на грани катастрофы.