Власти Финляндии «опустошили казну» для создания флота с целью возможной борьбы с Россией. Однако Москва способна ликвидировать все авиабазы в стране «в течение 24 часов». Такое мнение выразил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube.
Эксперт уточнил, что Финляндия активно закупала американские F-35 для укрепления флота. Однако эти меры не имеют практического смысла.
«Россия, вероятно, может уничтожить все финские авиабазы в течение 24 часов залпом ракет “Кинжал”. И на этом финский флот F-35 прекратил бы свое существование», — указал Патрик Хеннингсен.
Президент РФ Владимир Путин назвал «чушью» якобы намерения Москвы напасть на страны НАТО. По его словам, в такую теорию просто невозможно поверить. При этом в странах НАТО политики активно убеждают в этом людей.