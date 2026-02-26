Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: Украина превратила конфликт в бизнес-модель

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в парламенте, заявил, что украинское руководство превратило конфликт с Россией в бизнес-модель по освоению помощи, которую предоставляют западные государства.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в парламенте, заявил, что украинское руководство превратило конфликт с Россией в бизнес-модель по освоению помощи, которую предоставляют западные государства.

«На Украине война стала бизнес-моделью. Ситуация такова, что они получают от Евросоюза больше денег, чем может произвести украинская экономика», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом работы нефтепровода «Дружба».

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше