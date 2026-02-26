Сийярто: Украина превратила конфликт в бизнес-модель

Глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая в парламенте, заявил, что украинское руководство превратило конфликт с Россией в бизнес-модель по освоению помощи, которую предоставляют западные государства.
«На Украине война стала бизнес-моделью. Ситуация такова, что они получают от Евросоюза больше денег, чем может произвести украинская экономика», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Украине на €90 млрд из-за остановки Киевом работы нефтепровода «Дружба».
