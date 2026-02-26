По делу об ограблении банка в Казахстане арестовали четырех россиян

Суд в Иваново арестовал четырех человек в рамках расследования уголовного дела, возбужденного 11 ноября 2024 года Центральным отделом полиции города Павлодара Республики Казахстан, говорится в материалах. Речь в деле идет о краже ювелирных изделий и денежных средств с депозитария отделения АО «Народный банк Казахстана» с причинением ущерба на общую сумму почти 400 миллионов рублей в разных валютах, указано в документе. Гражданам РФ предъявлено обвинение в совершении кражи организованной группой в особо крупном размере, следует из материалов.