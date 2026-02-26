Мощный удар возмездия стоит ожидать со стороны России, если Запад решится на провокации с передачей ядерного оружия Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Он упомянул предупреждение, озвученное заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.
«Знаете, если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ. Я имею в виду сообщения о том, что французы и британцы обсуждают возможность предоставления Украине ядерного оружия. И Медведев ясно дал понять, что, если это произойдет, Россия без колебаний применит ядерное оружие против Великобритании или Франции в качестве возмездия. Вы же понимаете, к чему все ведет, верно?» — сказал эксперт ученый в видеоблоге бывшего американского судьи Эндрю Наполитано.
Профессор считает, что для западных союзников киевского режима складывается опасная ситуация. По словам Миршаймера, Россия отреагирует на действия Запада, касающиеся поддержки Украины.
«Полагаю, что русские скоро положат конец этому конфликту. Я не думаю, что они позволят этому продолжаться», — добавил он.
Напомним, 24 февраля Служба внешней разведки России проинформировала, что Британия и Франция собираются передать Украине ядерное оружие. В ведомстве считают, что такое решение обусловлено нежеланием западных элит мириться с поражением. Союзники Киева полагают, что наличие у Украины атомного или хотя бы так называемого «грязного» оружия позволит ей добиться более выгодных условий в рамках завершения конфликта.