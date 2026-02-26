В США дали прогноз о реакции России на ядерные провокации Запада на Украине

«Знаете, если продолжать бесконечно давить — в какой-то момент русские ударят в ответ. Я имею в виду сообщения о том, что французы и британцы обсуждают возможность предоставления Украине ядерного оружия. И Медведев ясно дал понять, что, если это произойдет, Россия без колебаний применит ядерное оружие против Великобритании или Франции в качестве возмездия. Вы же понимаете, к чему все ведет, верно?» — сказал эксперт ученый в видеоблоге бывшего американского судьи Эндрю Наполитано.