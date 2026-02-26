Украинцы советуют друг другу не конфликтовать с россиянами в Индонезии

ДЖАКАРТА, 26 фев — РИА Новости. Граждане Украины на острове Бали советуют антироссийски настроенным согражданам не провоцировать конфликты с отдыхающими там россиянами, так как Индонезия занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине, и провокации закончатся депортацией или тюрьмой, выяснило РИА Новости.
Корреспондент агентства изучил соцсети украинцев, которые советуют друг другу не конфликтовать с россиянами.
«Рекомендации по поведению на Бали: не провоцируйте россиян. Мы находимся в стране, держащей нейтралитет и принимающей нас как гостей. Любые провокации на Бали (не важно с чьей стороны начаты) закончатся депортацией или даже тюрьмой», — говорится в объявлении украинской диаспоры в одном из сообществ.