Украинцы советуют друг другу не конфликтовать с россиянами в Индонезии

Украинцы на Бали призывают друг друга не провоцировать конфликты с россиянами.

Источник: © РИА Новости

ДЖАКАРТА, 26 фев — РИА Новости. Граждане Украины на острове Бали советуют антироссийски настроенным согражданам не провоцировать конфликты с отдыхающими там россиянами, так как Индонезия занимает нейтральную позицию по конфликту на Украине, и провокации закончатся депортацией или тюрьмой, выяснило РИА Новости.

Корреспондент агентства изучил соцсети украинцев, которые советуют друг другу не конфликтовать с россиянами.

«Рекомендации по поведению на Бали: не провоцируйте россиян. Мы находимся в стране, держащей нейтралитет и принимающей нас как гостей. Любые провокации на Бали (не важно с чьей стороны начаты) закончатся депортацией или даже тюрьмой», — говорится в объявлении украинской диаспоры в одном из сообществ.