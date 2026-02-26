США проверяют информацию от Кубы по инциденту с лодкой, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США получили от Кубы информацию об инциденте с лодкой, проверяют ее, ожидают получения своих данных, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
«Много информации поступает от кубинцев. Мы проверим эту информацию независимо и придем к собственным выводам», — сказал Рубио журналистам.
Госсекретарь США не стал предсказывать действия Штатов в ответ на инцидент с лодкой у берегов Кубы, назвав случившееся «крайне необычным».
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, сообщило ранее МВД Кубы.