Вэнс пригрозил Ирану «другими вариантами» в случае отсутствия сделки

Представители Тегерана и Вашингтона проведут в четверг третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два раунда, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры не будут прямыми и пройдут при посредничестве Омана.