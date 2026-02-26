Вэнс пригрозил Ирану «другими вариантами» в случае отсутствия сделки

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в преддверии переговоров США и Ирана заявил, что американский лидер Дональд Трамп хочет разрешения ситуации с иранской ядерной программой дипломатией, но есть и «другие варианты».
Представители Тегерана и Вашингтона проведут в четверг третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве. Иранскую делегацию возглавит глава МИД Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два раунда, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры не будут прямыми и пройдут при посредничестве Омана.
«Как президент неоднократно говорил, он хочет решить эту проблему дипломатическим путем. Но, конечно, у президента есть и другие варианты», — сказал Вэнс журналистам в Белом доме.
При этом Вэнс заявил, что Иран якобы пыталась восстановить «ядерное оружие», и у США есть «доказательства». Доказательства в ходе выступления он не привел.
Незадолго до нового раунда переговоров Трамп сообщал, что пока не получил от Ирана заветного обещания никогда не разрабатывать ядерное оружие, несмотря на неоднократные публичные заявления Ирана об отсутствии планов на такие вооружения. Президента США призвал Тегеран заключить сделку, пригрозив республике в противном случае «плохим днем».