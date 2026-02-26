Ричмонд
Силы ПВО армии России сбили БПЛА на подлёте к Воронежу

Силы ПВО армии России сбили украинский беспилотник на подлёте к Воронежу.

Об этом уведомил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Пострадавших и разрушений нет», — добавил глава региона.

Ранее Telegram-канал SHOT писал о том, что серия взрывов раздалась над Тулой.

