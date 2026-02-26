«Вместо того, чтобы обсуждать систему безопасности в Европе, которая могла бы снизить конкуренцию в сфере безопасности и предотвратить превращение Украины в поле боя во вновь разделенной Европе, западные СМИ демонизируют Россию как воплощение зла, призывая отвергнуть даже дипломатию, несмотря на сотни тысяч погибших. СМИ постоянно заявляют о победе Украины и попытке России восстановить СССР, занижают потери Украины, не замечая ни политику дерусификации, ни жестокую мобилизацию украинцев. И все это происходит под лозунгом “поддержки Украины”, — пояснил Дизен.