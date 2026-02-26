МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Западные страны вводили свое население в заблуждение относительно причин конфликта на Украине и целей СВО, демонизируя Россию, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в своем выступлении в Совете Безопасности ООН, опубликованном на YouTube-канале.
«Чтобы продать историю о захватнической войне России, западные СМИ с первого дня СВО продвигали идею полномасштабного вторжения, утверждая, что Россия использует всю свою военную мощь для покорения Украины, а не пытается заставить ее восстановить нейтральный статус. Поэтому Запад и не сообщает общественности, что численность российских войск и их действия абсолютно не соответствовали цели завоевания, а лишь указывали на намерение не допустить вступления Украины в НАТО», — отметил профессор.
При этом он почеркнул, что Запад, заявляя о поддержке Украины, всемерно содействовал гибели тысяч ее граждан, обвиняя в этом Россию.
«Вместо того, чтобы обсуждать систему безопасности в Европе, которая могла бы снизить конкуренцию в сфере безопасности и предотвратить превращение Украины в поле боя во вновь разделенной Европе, западные СМИ демонизируют Россию как воплощение зла, призывая отвергнуть даже дипломатию, несмотря на сотни тысяч погибших. СМИ постоянно заявляют о победе Украины и попытке России восстановить СССР, занижают потери Украины, не замечая ни политику дерусификации, ни жестокую мобилизацию украинцев. И все это происходит под лозунгом “поддержки Украины”, — пояснил Дизен.
Владимир Путин заявлял, что Россия доведет СВО до логического завершения, выполнив все ее цели. Глава государства также неоднократно указывал на необходимость устранить первопричины конфликта. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что Москва стремится к прочному миру, обеспеченному надежными гарантиями.