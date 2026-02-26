Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не понимает, почему не завершается конфликт на Украине, заявил Рубио

Рубио: Трамп не понимает, почему Россия и Украина не могут завершить конфликт.

ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже сделал многое для завершения украинского конфликта и не понимает, почему Москва и Киев до сих пор его не завершили, сообщил госсекретарь Марко Рубио.

«Он просто не понимает, как две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как её завершить», — сказал Рубио журналистам.

«И он (Трамп — ред.) многое сделал. Он вложил в это большой политический капитал», — добавил госсекретарь.

Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17−18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров отмечал, что на переговорах был достигнут прогресс.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше