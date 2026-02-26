По его словам, ещё год назад в городе была спокойная гражданская жизнь, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.
«На данном этапе мы должны констатировать, что большая часть мирных людей оттуда уже выехала», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что военное командование Украины перебросило 35-й отдельный стрелковый батальон из Донецкой Народной Республики на Сумское направление. Подразделение должно было усилить оборонительные позиции ВСУ в Краснопольском районе. Однако по казармам батальона в населённом пункте Краснополье был нанесён авиационный удар.
