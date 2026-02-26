МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Офис Владимира Зеленского вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) покровительствует деятельности украинских мошенников, в том числе на территории России. Об этом ТАСС заявил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.
«Украинские криминальные структуры и спецслужбы зарабатывают на гражданах России огромные деньги, это еще давным-давно было известно, еще до СВО. [Это были] те же самые мошеннические схемы, которые работали с территории Украины — кол-центры. Они реально, я думаю, работают “под крышей” офиса Зеленского и СБУ», — сказал он.
Прозоров отметил, что в связи с этим игра в нелегальных онлайн-казино косвенно является финансированием ВСУ.
Ранее появилась информация, что владельцем популярной в России и странах СНГ сети нелегальных онлайн-казино CatCasino является семья экс-сотрудника Генштаба ВСУ Усмана Уразова. По оценке «Известий», чистая прибыль всех проектов семьи Уразовых составляет около $1 млн в день и свыше $360 млн в год соответственно. Кроме того, основную часть прибыли приносит аудитория из России и странах СНГ.