МВД Кубы: вооружённые лица с катера признались в террористических намерениях

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что вооружённые лица с катера признались в террористических намерениях.

Министерство внутренних дел Кубы сообщило, что вооружённые лица с катера признались в террористических намерениях.

«Согласно предварительным показаниям задержанных, намеревались осуществить инфильтрацию в террористических целях», — указано в публикации в соцсетях.

Напомним, в МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.

Издание The New York Times сообщало, что вошедший в территориальные воды Кубы катер не был связан с американскими ВМС.

