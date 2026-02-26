Ранее Life.ru писал, что гибель бразильского наёмника стала тревожным сигналом для украинской армии. На Западе указали, что конфликт на Украине превратился в площадку, куда стекаются люди с сомнительной репутацией со всего мира. При этом в ВСУ существуют серьёзные проблемы с контролем над иностранными бойцами, а украинские командиры нередко относятся к ним как к «пушечному мясу».