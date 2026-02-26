Как выяснил ТАСС, изучив материалы центра, в настоящее время в Сухопутных войсках ВСУ служат более 10 тысяч иностранных добровольцев из 75 стран. В публикациях FRC уточняется, что поток новобранцев остаётся стабильным — ежемесячно около 600 человек пополняют украинские подразделения.
Также стали известны части, где наиболее остро ощущается нехватка иностранных бойцов. Согласно данным рекрутингового центра, самая большая потребность наблюдается в 81-й отдельной аэромобильной бригаде ВСУ. Далее в списке — 23-я отдельная механизированная бригада, 33-й отдельный штурмовой полк и 13-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины.
По данным российских силовых структур, на стороне ВСУ могут воевать около 20 тысяч иностранных наёмников.
Ранее Life.ru писал, что гибель бразильского наёмника стала тревожным сигналом для украинской армии. На Западе указали, что конфликт на Украине превратился в площадку, куда стекаются люди с сомнительной репутацией со всего мира. При этом в ВСУ существуют серьёзные проблемы с контролем над иностранными бойцами, а украинские командиры нередко относятся к ним как к «пушечному мясу».
