«Как свинью резать»: Украинский ветеран подвергся пыткам в здании харьковского ТЦК

В Харькове сотрудники ТЦК избили ветерана-инвалида. Видео © УНИАН.
Всё случилось утром 23 февраля. Родственники рассказывают: отца просто закинули в автобус и увезли. Нашли его уже в помещении ТЦК на улице Косарева — в крови, без сознания, с перекошенным от боли лицом. Когда пришёл в себя, рассказал, что его связали скотчем, избивали и унижали. По словам мужчины, один из сотрудников угрожал помочиться на него.
Сейчас ветеран в больнице. Врачи насчитали сотрясение мозга, гематомы, ушибы и вывихи шейных позвонков. Полиция открыла дело по факту нанесения лёгких телесных повреждений, но семья не теряет надежды, что статью переквалифицируют на более тяжкую, передаёт УНИАН.
В Харьковском ТЦК прокомментировали историю с избиением 55-летнего ветерана Вадима Рудюка. Там заявили, что мужчина сам напал на военнослужащих и лишь потом «получил телесные повреждения».
Ранее Life.ru писал, что одессит, пытаясь спастись от сотрудников ТЦК, применил против них огнетушитель. На опубликованном видео запечатлена напряжённая сцена: работники военкомата пытаются насильно вытащить мужчину из машины. Тот, загнанный в угол, хватает огнетушитель и направляет струю пены прямо в обидчиков.
