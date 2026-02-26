«Как свинью резать»: Украинский ветеран подвергся пыткам в здании харьковского ТЦК

Всё случилось утром 23 февраля. Родственники рассказывают: отца просто закинули в автобус и увезли. Нашли его уже в помещении ТЦК на улице Косарева — в крови, без сознания, с перекошенным от боли лицом. Когда пришёл в себя, рассказал, что его связали скотчем, избивали и унижали. По словам мужчины, один из сотрудников угрожал помочиться на него.