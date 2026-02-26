Мерц попросил КНР помочь в решении конфликта на Украине

Немецкий канцлер Фридрих Мерц попросил китайское руководство использовать своё влияние, чтобы приблизить момент завершения украинского конфликта.
«Голос Китая слышен во всем мире, а его решения имеют большое значение. Но из этого также вытекает ответственность», — цитирует его РИА Новости.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что единственным эффективным способом разрешения украинского кризиса является настойчивый поиск компромиссов путём дипломатических переговоров.
Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.Читать дальше