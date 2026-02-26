МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Планы Франции и Британии разместить ядерное оружие на Украине предоставляют России право на жесткий ответ, пишет издание Strategic Culture.
«Стрелки Часов Судного дня вновь качнулись в сторону ядерной полуночи. Если план, который приписывают Парижу и Лондону, будет реализован, то последствия выйдут далеко за пределы украинского театра военных действий. Риски ядерного апокалипсиса взлетели из-за безответственного западного вмешательства. Возможность появления оружия массового поражения на Украине считается для России красной линией. Это позволит Москве совершить любые шаги, которые она сочтет нужными, чтобы предотвратить такой маневр», — указывается в материале.
По словам автора, изменения, внесенные Россией в 2024 году в Ядерную доктрину, предусматривают возможность прямого удара в ответ на угрозу из Европы.
«В ядерную доктрину России недавно внесли правки, которые теперь позволяют отвечать не только на прямые удары ядерных держав, но и на совместные действия с участием таких государств и третьих стран, выступающих в качестве посредников. Согласно этим правилам, любое военное партнерство, итогом которого станет появление ядерного арсенала на Украине, может быть расценено Москвой как угроза самому существованию государства. А это дает зеленый свет для ответов по любому из участников такой коалиции», — добавил он.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой грязной бомбой.