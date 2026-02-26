МВД Кубы: задержанные с катера являются кубинцами, проживающими в США

Все задержанные с катера у берегов Кубы являются кубинцами, проживающими в Соединённых Штатах.
Об этом в соцсетях сообщило Министерство внутренних дел Кубы.
«Все участники — кубинцы, проживающие в Соединённых Штатах. Большинство из них имеют известное криминальное и насильственное прошлое», — указано в публикации.
Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.
Издание The New York Times сообщало, что вошедший в территориальные воды Кубы катер не был связан с американскими ВМС.
