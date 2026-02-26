В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев — РИА Новости. Спасатели нашли останки пропавшего ранее охотника и множество следов дикого зверя рядом, сообщило МЧС Хабаровского края.
По предварительным данным правоохранительных органов, мужчина пропал 20 февраля на лесном участке в десяти километрах от поселка Нельма Хабаровского края. В среду из Хабаровска вылетел вертолет Ми-8 хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, направленного на поиски пропавшего.
«Двадцать пятого февраля во время авиаразведки в Советско-Гаванском районе спасатели МЧС России совместно с сотрудником полиции и охотоведами на вертолете Ми-8 МЧС России осмотрели лесной массив, где, предположительно, находился пропавший охотник», — говорится в сообщении на сайте регионального министерства.
Совершив посадку, поисковая группа осмотрела зимовье и местность рядом, уточнил главк.
«Обнаружены останки человека и множество следов дикого зверя. В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются следственными органами», — отметило министерство.
В следственных органах РИА Новости рассказали, что выясняют причину смерти охотника и определяют, что за следы нашли рядом.
«В рамках проверки будет установлено, пока рано что-то говорить», — сказал собеседник агентства.