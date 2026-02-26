В Хабаровском крае нашли останки пропавшего охотника

«Двадцать пятого февраля во время авиаразведки в Советско-Гаванском районе спасатели МЧС России совместно с сотрудником полиции и охотоведами на вертолете Ми-8 МЧС России осмотрели лесной массив, где, предположительно, находился пропавший охотник», — говорится в сообщении на сайте регионального министерства.