Вооружённые лица с катера у берегов Кубы хотели совершить теракт

Напомним, катер под американским флагом вторгся в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам. В ходе перестрелки были погибшие и раненые. Кубинская сторона заявила о ликвидации нападавших. При этом в США подчеркнули, что судно не имело отношения ни к ВМС, ни к Береговой охране. В то же время в Конгрессе потребовали немедленного расследования случившегося.