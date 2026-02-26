Ричмонд
Вооружённые лица с катера у берегов Кубы хотели совершить теракт

Задержанные с катера, который накануне вошёл в территориальные воды Кубы, признались в намерениях совершить теракт. Об этом сообщило МВД республики.

По данным ведомства, на скоростном катере с регистрационным номером Флориды FL7726SH находились десять вооружённых человек, у них изъяли штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма. По данным ведомства, они планировали проникнуть на Кубу с террористическими целями.

Все задержанные являются кубинцами, проживающими в США. Один из погибших в перестрелке — также кубинец.

Напомним, катер под американским флагом вторгся в акваторию Кубы и открыл огонь по пограничникам. В ходе перестрелки были погибшие и раненые. Кубинская сторона заявила о ликвидации нападавших. При этом в США подчеркнули, что судно не имело отношения ни к ВМС, ни к Береговой охране. В то же время в Конгрессе потребовали немедленного расследования случившегося.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

