У задержанных с катера у берегов Кубы изъяли оружие и взрывчатку

У задержанных с катера у берегов Кубы изъяли оружие, самодельные взрывчатые вещества, оптические прицелы и камуфляжную форму.
Об этом в соцсетях уведомили в МВД Кубы.
«Изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма», — указано в публикации.
Вооружённые лица с катера признались в террористических намерениях.
Все задержанные с катера у берегов Кубы являются кубинцами, проживающими в Соединённых Штатах.
Напомним, в МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.
Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.
Издание The New York Times сообщало, что вошедший в территориальные воды Кубы катер не был связан с американскими ВМС.