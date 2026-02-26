Ричмонд
У задержанных с катера у берегов Кубы изъяли оружие и взрывчатку

Об этом в соцсетях уведомили в МВД Кубы.

«Изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма», — указано в публикации.

Вооружённые лица с катера признались в террористических намерениях.

Все задержанные с катера у берегов Кубы являются кубинцами, проживающими в Соединённых Штатах.

Напомним, в МВД Кубы сообщили, что катер под флагом США вторгся в воды республики и открыл стрельбу, в результате ответного огня были ликвидированы четыре человека.

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмейер в X заявил, что он дал поручение начать расследование инцидента с катером у берегов Кубы.

Издание The New York Times сообщало, что вошедший в территориальные воды Кубы катер не был связан с американскими ВМС.

