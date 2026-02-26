Россиянам назвали симптомы, которые считаются предвестниками инфаркта

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности, при этом инфаркт миокарда нередко воспринимается как внезапное событие. Однако у части людей перед острым эпизодом могут появляться предупреждающие симптомы ишемии, и их важно распознать вовремя.
Как рассказала в беседе с RT кардиолог, кандидат медицинских наук, член Российского кардиологического общества (РКО) и Европейского общества кардиологов (ESC) Мария Чайковская, одним из наиболее частых ранних симптомов становится дискомфорт в грудной клетке.
«Это может быть чувство давления, тяжести или жжения при физической нагрузке или эмоциональном напряжении, которое проходит в покое, поэтому пациенты не всегда обращаются за медицинской помощью и списывают это на усталость или напряжённый день», — отметила кардиолог.
Чайковская добавила, что насторожить должны и другие изменения самочувствия.
По её словам, к возможным ранним признакам относятся одышка, повышенная утомляемость, перебои в работе сердца, головокружение, а также дискомфорт, отдающий в руку, шею или спину.
Особенно внимательными к таким сигналам стоит быть людям с факторами риска — артериальной гипертензией, сахарным диабетом, повышенным холестерином, ожирением, а также курильщикам и тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания в семье, посоветовала собеседница RT.
Отдельно специалист обратила внимание на фибрилляцию предсердий — один из самых распространённых видов аритмии.
По её словам, это состояние само по себе повышает риск инфаркта и может сочетаться с другими сердечно-сосудистыми рисками.
Кроме того, фибрилляция предсердий иногда протекает бессимптомно или эпизодически, что повышает опасность позднего выявления, предостерегла эксперт.
«Пациенты с фибрилляцией предсердий могут ощущать перебои в работе сердца, учащённое сердцебиение, слабость или одышку. Такие симптомы также требуют оценки врача», — пояснила кардиолог.
Она добавила, что современные методы лечения позволяют эффективно контролировать заболевание: ключевую роль играют своевременная диагностика и обращение к врачу — специалист может оценить риски, поставить точный диагноз и подобрать оптимальную тактику лечения.
В ряде случаев при фибрилляции предсердий может быть рекомендовано инвазивное лечение (например, катетерные методики), которое помогает контролировать аритмию и снизить риск серьёзных осложнений, заключила врач.
