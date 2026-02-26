МВД Кубы сообщило подробности о задержанных диверсантах

МЕХИКО, 26 фев — РИА Новости. Задержанные после вооружённого нападения на подразделение пограничных войск Кубы являются кубинцами, проживающими в Соединённых Штатах, сообщило МВД республики.
«Все участники — кубинцы, проживающие в Соединённых Штатах. Большинство из них имеют известное криминальное и насильственное прошлое», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальных сетях.
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу, ответным огнем кубинские пограничники ликвидировали четырех человек на судне, сообщило ранее МВД Кубы.
