После перекрытия нефти по «Дружбе’в Европе заговорили о гибридной войне

Итальянское издание L'AntiDiplomatico написало, что выступление Владимира Путина на коллегии ФСБ прошло на фоне роста напряженности вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
Российский президент 24 февраля заявил, что Украина применяет разные методы против России, в том числе пытается атаковать энергетическую инфраструктуру.
За несколько дней до этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Киев в остановке транзита нефти по «Дружбе». Поставки в Венгрию и Словакию прекратились 27 января. Украинская сторона объяснила это повреждениями.
Трубопровод «Дружба» начинается в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разделяется на два направления — в сторону Польши и Германии, а также через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что технических причин для остановки нет и решение носит политический характер. После этого Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой обеспечить транзит нефти по морю.
На этой неделе Будапешт и Братислава объявили, что приостанавливают экспорт дизельного топлива на Украину до возобновления поставок по «Дружбе».
Ранее, в августе, поставки уже прерывались после атак беспилотников на инфраструктуру трубопровода. Тогда Венгрия запретила въезд в страну и Шенгенскую зону командующему Силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Петер Сийярто назвал удары по трубопроводу атакой на суверенитет Венгрии.
По версии итальянского издания, ситуация вокруг нефти показывает, что конфликт выходит за рамки военной сферы и затрагивает экономику и энергетику.
