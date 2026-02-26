Ричмонд
В Запорожье прогремел взрыв

В Запорожье после воздушной тревоги прогремел взрыв.

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Запорожье прозвучал ещё один взрыв», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

В ночь на четверг украинское издание «Страна.ua» уже сообщало о взрывах в Запорожье.

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.