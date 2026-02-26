Ричмонд
Покупку американских истребителей F-35 Финляндией назвали бессмысленной

Финляндия потратила значительные средства на закупку американских истребителей F-35, рассчитывая укрепить оборону на фоне отношений с Россией.

Финляндия потратила значительные средства на закупку американских истребителей F-35, рассчитывая укрепить оборону на фоне отношений с Россией. Об этом заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире одного из YouTube-каналов.

По его словам, страна фактически «опустошила казну», чтобы получить парк самолетов пятого поколения. Он считает, что с военной точки зрения эти меры не дают решающего преимущества.

Хеннингсен заявил, что в случае конфликта российская сторона могла бы нанести ракетный удар по финским авиабазам в течение суток. В качестве примера он упомянул гиперзвуковой комплекс «Кинжал», подчеркнув, что в таком сценарии парк F-35 оказался бы выведен из строя.

Официальные власти Финляндии ранее объясняли закупку истребителей необходимостью модернизации авиации и усиления национальной обороны.

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на другие государства. При этом западные политики регулярно говорят о возможной угрозе со стороны Москвы, обосновывая этим рост оборонных расходов.

Читайте также: После перекрытия нефти по «Дружбе’в Европе заговорили о гибридной войне.