Сельских школьников в Хабаровском крае обучают создавать дроны и управлять ими

С 1 января 2024 года в России запустился национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Его инициатором стал президент России Владимир Путин. Хабаровский район стал одним из участников национального проекта. Благодаря этому, в школе села Восточное имени Героя РФ Александра Аксёнова появилось новое пространство, в котором школьники могут пройти обучение по направлению «БАС», сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
«Созданию и управлению беспилотными авиационными системами обучают школьников села Восточное», — говорится в сообщении.
Министерством образования Хабаровского края была осуществлена закупка оборудования и мебели для школы на сумму более 9,3 млн рублей. Ремонт помещений для проведения занятий был сделан за счёт внебюджетных средств образовательной организации.
В арсенале обучающихся различные мультикоптеры и квадрокоптеры, конструкторы беспилотных летательных аппаратов и комплекты для сборки «Геоскан Пионер», радиоаппаратура, учебный стенд пилотирования, комплект трассы для полётов, интерактивная панель, а также 3D принтеры.
«У нас есть коптеры, у которых все детали предусматриваются по отдельности. Ребята настраивают все компоненты летательного аппарата самостоятельно. Полётный контроллер, двигателя, силовую плату, видеокамеру», — рассказал учитель технологии Алексей Чикуров.
На сегодняшний день по направлению «БАС» проходят обучение 20 человек в возрасте от 12 до 15 лет, а также 20 учеников начальной школы в возрасте от 9 до 11 лет.
«Мы начинаем обучать детей от простого к сложному. Первый этап — это обучение на симуляторах, которые полностью дают ребёнку возможность управлять аппаратурой управления, понять принцип нахождения в воздухе. Затем учимся летать на простых дронах. И постепенно продвигаемся к спортивному дрону», — отметил педагог направления «БАС» Фёдор Колесников.
Мероприятия по набору и зачислению ребят на курс проходят регулярно. Это могут быть и ученики других школ. В том числе для всех желающих организовывают мастер-классы, тренировочные и соревновательные мероприятия.
Напомним, проект определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030−2035 гг. На его реализацию предусмотрено федеральное финансирование в размере 696 млрд рублей. Благодаря нацпроекту создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск БАС и комплектующих, формирование базы для производства следующих поколений дронов. А также создание системы непрерывной подготовки специалистов по разработке и производству беспилотников.