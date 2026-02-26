Власти Кубы задержали сообщника диверсантов, атаковавших погранслужбу

МЕХИКО, 26 фев — РИА Новости. Сообщник вооружённой группы, прибывшей на катере из США и вступившей в столкновение с кубинскими пограничниками, задержан на территории республики, сообщило министерство внутренних дел Кубы.
«На национальной территории был задержан гражданин Дуниэль Эрнандес Сантос, направленный из Соединённых Штатов для обеспечения приёма вооружённого проникновения, который в настоящий момент признал свои действия», — говорится в сообщении в соцсетях ведомства.
