Власти Кубы задержали сообщника диверсантов, атаковавших погранслужбу

Власти Кубы задержали на острове сообщника диверсантов, атаковавших погранслужбу.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 26 фев — РИА Новости. Сообщник вооружённой группы, прибывшей на катере из США и вступившей в столкновение с кубинскими пограничниками, задержан на территории республики, сообщило министерство внутренних дел Кубы.

«На национальной территории был задержан гражданин Дуниэль Эрнандес Сантос, направленный из Соединённых Штатов для обеспечения приёма вооружённого проникновения, который в настоящий момент признал свои действия», — говорится в сообщении в соцсетях ведомства.

