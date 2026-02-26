Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мельникова: право на пенсию по старости есть у набравших минимальный стаж

Право на пенсию по старости имеют 59-летние женщины и 64-летние мужчины с минимальным 15-летним официальным стажем.

Право на пенсию по старости имеют 59-летние женщины и 64-летние мужчины с минимальным 15-летним официальным стажем.

Об этом РИА Новости сказала сенатор Наталья Мельникова.

«Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — добавила она.

При недостатке стажа или коэффициентов право на соцпенсию появляется на пять лет позже страховой пенсии.

Российские федеральные государственные гражданские служащие получают в качестве пенсии в среднем более 39 тыс. рублей в месяц.

Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT о графике выплат пенсий в марте 2026 года.

Профессор Финансового университета при российском правительстве Александр Сафонов рассказал, кто в стране получает пенсию, размер которой превышает 1 млн рублей.