Мельникова: право на пенсию по старости есть у набравших минимальный стаж

Право на пенсию по старости имеют 59-летние женщины и 64-летние мужчины с минимальным 15-летним официальным стажем.
Об этом РИА Новости сказала сенатор Наталья Мельникова.
«Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — добавила она.
При недостатке стажа или коэффициентов право на соцпенсию появляется на пять лет позже страховой пенсии.
Российские федеральные государственные гражданские служащие получают в качестве пенсии в среднем более 39 тыс. рублей в месяц.
Депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал в беседе с RT о графике выплат пенсий в марте 2026 года.
Профессор Финансового университета при российском правительстве Александр Сафонов рассказал, кто в стране получает пенсию, размер которой превышает 1 млн рублей.