Рубио выразил надежду на подписание нового договора между США, РФ и Китаем: какая сделка по ЯО станет «хорошей»

Американские власти нацелены на трехстороннюю сделку по ядерному оружию. Вашингтон считает «хорошим» соглашение по соответствующей программе между США, Россией и Китаем. Так сообщил американский госсек Марко Рубио в беседе с журналистами.
Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не может принудить стороны к такому соглашению. Однако Белый дом желает изучить готовность Москвы и Пекина к этой сделке.
«Мы можем направлять, мы можем уговаривать, но мы не можем принуждать. В конечном счете, если они захотят заключить сделку по оружию на три страны, мы готовы говорить об этом», — уведомил Марко Рубио.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков уточнил, что Москва не пойдет на односторонние уступки США в случае достижения новых договоренностей по ДСНВ. Он добавил, что РФ не знает, как дальше будет действовать американское руководство.