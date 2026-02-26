Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио выразил надежду на подписание нового договора между США, РФ и Китаем: какая сделка по ЯО станет «хорошей»

Рубио заявил о плане США по ядерным соглашениям с Россией и Китаем.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти нацелены на трехстороннюю сделку по ядерному оружию. Вашингтон считает «хорошим» соглашение по соответствующей программе между США, Россией и Китаем. Так сообщил американский госсек Марко Рубио в беседе с журналистами.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не может принудить стороны к такому соглашению. Однако Белый дом желает изучить готовность Москвы и Пекина к этой сделке.

«Мы можем направлять, мы можем уговаривать, но мы не можем принуждать. В конечном счете, если они захотят заключить сделку по оружию на три страны, мы готовы говорить об этом», — уведомил Марко Рубио.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков уточнил, что Москва не пойдет на односторонние уступки США в случае достижения новых договоренностей по ДСНВ. Он добавил, что РФ не знает, как дальше будет действовать американское руководство.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше