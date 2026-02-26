С катера диверсантов у берегов Кубы изъяли арсенал оружия

МЕХИКО, 26 фев — РИА Новости. Арсенал оружия изъят с нейтрализованного в результате перестрелки у берегов Кубы скоростного катера с регистрацией штата Флорида, сообщило министерство внутренних дел республики.
«Были изъяты штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, телескопические прицелы и камуфляжная форма», — говорится в сообщении МВД.
Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше