С катера диверсантов у берегов Кубы изъяли арсенал оружия

С нейтрализованного у берегов Кубы катера диверсантов изъяли арсенал оружия.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 26 фев — РИА Новости. Арсенал оружия изъят с нейтрализованного в результате перестрелки у берегов Кубы скоростного катера с регистрацией штата Флорида, сообщило министерство внутренних дел республики.

«Были изъяты штурмовые винтовки, короткоствольное оружие, самодельные взрывные устройства (коктейли Молотова), бронежилеты, телескопические прицелы и камуфляжная форма», — говорится в сообщении МВД.

