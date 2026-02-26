Ричмонд
О риске ядерного ответа России на провокации Запада предупредили в США

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что возможные шаги Запада в сфере ядерных вооружений вокруг Украины могут привести к жесткому ответу России.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что возможные шаги Запада в сфере ядерных вооружений вокруг Украины могут привести к жесткому ответу России. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

По словам Миршаймера, Москва, по его оценке, близка к пределу терпения. Он упомянул публикации о том, что Франция и Великобритания якобы обсуждают передачу Украине ядерного оружия. В таком случае, считает эксперт, Россия может ответить применением собственного ядерного арсенала.

Миршаймер добавил, что по мере продолжения конфликта и поддержки Киева со стороны западных стран риск прямой эскалации возрастает. Он предположил, что Россия может предпринять шаги для завершения конфликта в обозримой перспективе.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По версии ведомства, речь может идти либо о полноценном ядерном боеприпасе, либо о так называемой «грязной бомбе», что, как утверждается, должно усилить переговорные позиции Киева.

Читайте также: После перекрытия нефти по «Дружбе» в Европе заговорили о гибридной войне.

