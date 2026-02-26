О риске ядерного ответа России на провокации Запада предупредили в США

По словам Миршаймера, Москва, по его оценке, близка к пределу терпения. Он упомянул публикации о том, что Франция и Великобритания якобы обсуждают передачу Украине ядерного оружия. В таком случае, считает эксперт, Россия может ответить применением собственного ядерного арсенала.