Рубио заявил о непонимании Трампом причин продолжения конфликта на Украине

Ранее издание Axios сообщило, что Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц. «Зеленский выразил надежду, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», — говорится в публикации.