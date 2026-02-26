Ричмонд
Рубио заявил о непонимании Трампом причин продолжения конфликта на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп не понимает, почему конфликт на Украине не завершен и продолжается до сих пор. Его слова приводит РИА Новости.

Источник: AP 2024

Глава дипведомства отметил, что политик много сделал для мирного урегулирования и вложил в этот процесс большой политический капитал.

«Он просто не понимает, как две страны, находящиеся в такой жестокой, ужасной и кровавой войне, не могут прийти к пониманию того, как ее завершить», — сказал Рубио.

Ранее издание Axios сообщило, что Трамп в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил о желании закончить конфликт через месяц. «Зеленский выразил надежду, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», — говорится в публикации.

