Асмолов назвал спекуляциями Южной Кореи слухи о дочке-преемнице лидера КНДР

Южнокорейские издания утверждают, что дочь Ким Чен Ына готовят стать его преемницей. Кореевед Асмолов прокомментировал эти сообщения.

Источник: Аргументы и факты

Публикации о том, что 13-летняя Ким Чжу Э, дочь лидера КНДР Ким Чен Ына, может стать его преемницей, являются спекуляциями южнокорейской разведки, заявил aif.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов.

Ранее газета The Chosun Daily со ссылкой на источники в разведке написала, что Ким Чен Ын якобы назначил 13-летнюю дочь Ким Чжу Э главой ядерных сил КНДР.

До этого газета Yonhap писала со ссылкой на южнокорейских депутатов, что Ким Чжу Э в настоящее время якобы проходит этап практического утверждения в качестве наследницы власти.

«Проблема заключается в том, что это в основном спекуляции южнокорейской разведки, которую они транслируют, поскольку депутаты любят жареные новости, а южнокорейская разведка любит, чтобы её хвалили. На самом деле, это очень опасный тренд, потому что вместо того, чтобы вести нормальную аналитическую работу, они придумывают сказки», — сказал Асмолов.

Также он усомнился в том, что дочь Ким Чена Ына в действительности могли назначить главой ядерных сил КНДР.

