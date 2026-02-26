Асмолов назвал спекуляциями Южной Кореи слухи о дочке-преемнице лидера КНДР

«Проблема заключается в том, что это в основном спекуляции южнокорейской разведки, которую они транслируют, поскольку депутаты любят жареные новости, а южнокорейская разведка любит, чтобы её хвалили. На самом деле, это очень опасный тренд, потому что вместо того, чтобы вести нормальную аналитическую работу, они придумывают сказки», — сказал Асмолов.