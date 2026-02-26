Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки заявил, что западные лидеры препятствуют мирному урегулированию конфликта вокруг Украины. Соответствующее мнение он опубликовал в социальной сети X.
По словам Бекки, любые попытки достичь соглашения с Россией провалились, однако ответственность, по его оценке, лежит не только на Москве. Он считает, что руководители Европейского союза и Великобритании не готовы признать ошибки и продолжают курс на поддержку Киева.
Профессор утверждает, что заключение мирного соглашения невозможно без обсуждения территориального вопроса. По его мнению, рассчитывать на отступление России не приходится.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что решение стран ЕС о дальнейшем финансировании Владимира Зеленского затягивает конфликт и свидетельствует о нежелании Европы искать мирное решение.
Президент Владимир Путин в интервью India Today подчеркивал, что вопрос территорий, находящихся под контролем Киева, должен быть решен либо в результате военных действий, либо путем добровольного вывода украинских войск.
