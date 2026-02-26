Орбан: Украина не сможет поставить Венгрию на колени путём нефтяной блокады

Украина не сможет диктовать свои условия Венгрии за счёт прекращения транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
Об этом сказал YouTube-каналу Patriota венгерский премьер Виктор Орбан.
Политик отметил, что Будапешт смог накопить значительные запасы ресурсов.
«Венгерскую экономику нельзя поставить на колени нефтяной блокадой до выборов», — подчеркнул Орбан.
Ранее Орбан заявил, что Будапешт выступает против идеи того, чтобы Украина могла сохранить у себя 800-тысячную армию после установления мира с Россией.