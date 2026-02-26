Порномодель опровергла свою связь с ликвидацией Эль Менчо

22 февраля мексиканские военные ликвидировали основателя и лидера наркокартеля «Халиско — новое поколение». После этого в местных СМИ появилась информация, что 30-летняя Мария Хулисса якобы помогла установить его местонахождение. Утверждалось, что она была его тайной любовницей и передала данные властям.