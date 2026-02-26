Ричмонд
Порномодель опровергла свою связь с ликвидацией Эль Менчо

Мексиканская порномодель Мария Хулисса заявила, что не имеет отношения к операции по ликвидации наркобарона Немесио Рубена Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо.

22 февраля мексиканские военные ликвидировали основателя и лидера наркокартеля «Халиско — новое поколение». После этого в местных СМИ появилась информация, что 30-летняя Мария Хулисса якобы помогла установить его местонахождение. Утверждалось, что она была его тайной любовницей и передала данные властям.

После гибели Эль Менчо в адрес модели начали поступать угрозы. В одном из сообщений от предполагаемых участников картеля говорилось, что она «укусила руку, которая ее кормила». Под текстом стояла подпись «CJNG».

Хулисса опубликовала видеообращение, в котором отвергла обвинения. Она заявила, что не связана с произошедшим и призвала не верить распространяемым материалам.

Ранее сообщалось, что для проведения операции были задействованы самолеты военно-воздушных сил и специальные подразделения национальной гвардии. По данным прессы, в ходе столкновения были уничтожены четыре предполагаемых участника преступной группы, еще трое получили тяжелые ранения.

