На Западе оценили выступление Путина: заявления прозвучали на фоне скандальных действий Киева

Российский лидер Владимир Путин 25 февраля выступил с заявлениями на заседании коллегии ФСБ. Его речь прозвучала на фоне роста напряженности. Так считает издание L'AntiDiplomatico.
По версии автора, напряженность связана со скандальными действиями Киева. Из-за них создается благоприятный фон для гибридной войны, отмечает издание.
«Заявления Путина прозвучали всего через несколько дней после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в остановке поставок по нефтепроводу “Дружба”, — сказано в статье.
После выступления президента РФ с речью обратились и власти Венгрии. Премьер республики Виктор Орбан заверил, что Будапешт не доверяет Украине. Киеву не удастся поставить Венгрию «на колени» путем нефтяной блокады, отметил премьер.