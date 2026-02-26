Доцент Балынин объяснил, как отразится на размере пенсии более поздний выход

В 2026 году будут сохранять своё действие нормы, законодательно предусматривающие возможность увеличения размера страховой пенсии по старости при более позднем обращении за её назначением после возникновения соответствующего права.
Об этом напомнил в беседе с RT Игорь Балынин, доцент Финансового университета при правительстве России.
«Так, при обращении на один год позже применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате — 1,07 и 1,056 соответственно. В случае обращения на три года позже такие коэффициенты уже составляют 1,24 и 1,19 соответственно, на пять лет — 1,45 и 1,36 соответственно, на семь лет — 1,74 и 1,58 соответственно, на десять лет — 2,32 и 2,11 соответственно», — добавил собеседник RT.
При этом, как подчеркнул Балынин, конечное решение об использовании возможности увеличения страховой пенсии при более позднем обращении за её назначением гражданин принимает абсолютно добровольно и самостоятельно, опираясь на параметры своей личной пенсионной стратегии.
