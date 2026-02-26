Доцент Балынин объяснил, как отразится на размере пенсии более поздний выход

«Так, при обращении на один год позже применяются коэффициенты повышения и к ИПК, и к фиксированной выплате — 1,07 и 1,056 соответственно. В случае обращения на три года позже такие коэффициенты уже составляют 1,24 и 1,19 соответственно, на пять лет — 1,45 и 1,36 соответственно, на семь лет — 1,74 и 1,58 соответственно, на десять лет — 2,32 и 2,11 соответственно», — добавил собеседник RT.