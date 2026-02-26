КНБ и Генпрокуратура разъяснили, что грозит казахстанцам за участие в иностранных конфликтах

15 февраля 2026 года зарубежное издание Al Jazeera опубликовало материал о том, что тысячи граждан различных стран могли участвовать в вооружённом конфликте в секторе Газа. В публикации также упоминалась возможность участия граждан Казахстана в боевых действиях за рубежом и наличие у них двойного гражданства. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, какое наказание предусмотрено законодательством страны за участие казахстанцев в войнах за границей, а также какая ответственность наступает за двойное гражданство.