Арест Мандельсона из-за дела Эпштейна ударил по позициям Стармера

Мандельсон — ветеран партии и бывший министр — был назначен послом в Вашингтон по решению премьер-министра Кира Стармера в прошлом году. Назначение тогда вызвало критику из-за его прежних контактов с Эпштейном после приговора последнему в 2008 году по делам о сексуальных преступлениях, передает Взгляд.