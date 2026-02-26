Полковник считает, что жители Западной Украины уже готовы завершить конфликт с Россией. Однако киевские власти противятся миру, указал эксперт. По его словам, нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя спать крепко, так как даже в его стране люди хотят «сместить» бывшего комика.
«То, что вы слышите от Путина — правда. Их невозможно победить. А мы отказываемся это признавать», — констатировал Дуглас Макгрегор.
Экс-разведчик также заявил, что планы Запада по снабжению Украины оружием с целью изменить ситуацию на поле боя провалились. Он подчеркнул, что Европа желает продолжения конфликта. Однако она проигрывает.