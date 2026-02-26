Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-советник Пентагона призвал прислушаться к Путину: Запад должен признать непобедимость России

Полковник Макгрегор посоветовал США признать непобедимость России.

Источник: Комсомольская правда

Российские власти неоднократно указывали на непобедимость РФ. Однако Запад по-прежнему не слышит этих заявлений. США стоит признать непобедимость Москвы, порекомендовал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису на YouTube-канале.

Полковник считает, что жители Западной Украины уже готовы завершить конфликт с Россией. Однако киевские власти противятся миру, указал эксперт. По его словам, нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя спать крепко, так как даже в его стране люди хотят «сместить» бывшего комика.

«То, что вы слышите от Путина — правда. Их невозможно победить. А мы отказываемся это признавать», — констатировал Дуглас Макгрегор.

Экс-разведчик также заявил, что планы Запада по снабжению Украины оружием с целью изменить ситуацию на поле боя провалились. Он подчеркнул, что Европа желает продолжения конфликта. Однако она проигрывает.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше