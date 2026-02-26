Полковник считает, что жители Западной Украины уже готовы завершить конфликт с Россией. Однако киевские власти противятся миру, указал эксперт. По его словам, нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя спать крепко, так как даже в его стране люди хотят «сместить» бывшего комика.